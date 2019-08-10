Артистка похвасталась снимком без фильтров. Также Виктория Дайнеко
показала, как выглядит без макияжа.
Артистка похвасталась снимком без фильтров. Также Виктория Дайнеко
показала, как выглядит без макияжа.
В личном Instagram артистка опубликовала свежий снимок. Знаменитость
запечатлена без косметики, демонстрируя свою природную привлекательность. Также
Виктория Дайнеко отказалась от ретуши изображения.
"Без фильтра. Без макияжа. Только хорошие флюиды", -
написала 32-летняя вокалистка.
Отметим, что публикацию Виктории Дайнеко подписчики
встретили с восторгом. "Боже ну хоть кто-то не увеличивает губы и не
закалывается ботоксом. Прекрасная естественность❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Очень красивая девушка!
Милая, нежная и НАСТОЯЩАЯ!!! ВСЕ СВОЕ!!! БРАВО! ВСЕ ОТ ПРИРОДЫ!!! 😍", "Красота естественная. Может и немного уходовая, но хоть не под линейку
перекроеенная нос слава богу свой. Губы свои. Вам все идет", "Зато
натурально, за это реальное уважение", – пишут интернет-обыватели.
Отметим, что сейчас отдыхает в Майами. Знаменитость проводит время на
побережье и иногда посещает светские мероприятия.
Отметим, недавно опубликовала в микроблоге
фото, на котором запечатлена в бикини. Артистка также не стала использовать
ретушь и опубликовала снимок таким, каков он есть. Внимательные поклонники
отметили, что у Виктории есть целлюлит.