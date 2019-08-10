Артистка похвасталась снимком без фильтров. Также Виктория Дайнеко показала, как выглядит без макияжа.

Артистка похвасталась снимком без фильтров. Также Виктория Дайнекопоказала, как выглядит без макияжа.В личном Instagram артистка опубликовала свежий снимок. Знаменитостьзапечатлена без косметики, демонстрируя свою природную привлекательность. ТакжеВиктория Дайнеко отказалась от ретуши изображения."Без фильтра. Без макияжа. Только хорошие флюиды", -написала 32-летняя вокалистка.Отметим, что публикацию Виктории Дайнеко подписчикивстретили с восторгом. "Боже ну хоть кто-то не увеличивает губы и незакалывается ботоксом. Прекрасная естественность❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Очень красивая девушка!Милая, нежная и НАСТОЯЩАЯ!!! ВСЕ СВОЕ!!! БРАВО! ВСЕ ОТ ПРИРОДЫ!!! 😍", "Красота естественная. Может и немного уходовая, но хоть не под линейкуперекроеенная нос слава богу свой. Губы свои. Вам все идет", "Затонатурально, за это реальное уважение", – пишут интернет-обыватели.Отметим, что сейчас отдыхает в Майами. Знаменитость проводит время напобережье и иногда посещает светские мероприятия.Отметим, недавно опубликовала в микроблогефото, на котором запечатлена в бикини. Артистка также не стала использоватьретушь и опубликовала снимок таким, каков он есть. Внимательные поклонникиотметили, что у Виктории есть целлюлит.