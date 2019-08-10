Суд в Киргизии наложил арест на АО Медиа-Форум и телеканал Апрель, которые принадлежат бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву. Также отмечается, что в рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству страны.

Суд в Киргизии наложил арест на АО "Медиа-Форум" и телеканал "Апрель", которые принадлежат бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.Об этом сообщается на сайте МВД республики. Также отмечается, что в рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству страны.Ранее стало известно, что спецназ проник в расположенное в Бишкеке здание группы Форум, в котором находится редакция телеканала "Апрель", сообщает ТАСС. Силовики потребовали у журналистов освободить помещение. Атамбаев фактически является владельцем телеканала. В ночь на четверг, с 7 на 8 августа, "Апрель" отключили от вещания.Экс-главу Киргизии задержали в четверг, 8 августа, в его резиденции в селе Кой-Таш, где почти сутки длилась спецоперация. В среду, 7 августа, спецназ Государственного комитета национальной безопасности предпринял первую попытку задержания Атамбаева, но его сторонники оказали сопротивление. В результате случившегося погиб один сотрудник спецназа, за медицинской помощью обратились 98 человек.