Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате загорелся дом. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.Как сообщил РИА Новости представитель управления Народной милиции ДНР, обстрел начался в 19:40. Стреляли из минометов калибром 120 миллиметров, автоматических и станковых гранатометов, стрелкового оружия.В результате загорелся дом. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Представитель ДНР призвал международных наблюдателей вмешаться и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия.