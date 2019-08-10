Басманный суд Москвы отправил под арест двенадцатого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля. В отношении Данилы Беглеца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 октября 2019 года.

Басманный суд Москвы отправил под арест двенадцатого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля. В отношении Данилы Беглеца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 октября 2019 года.Суд удовлетворил ходатайство следователя и отказался по просьбе защиты продлить срок задержания Беглеца на трое суток или избрать ему меру пресечения, которая не связана с помещением в следственный изолятор, сообщает "Интерфакс".Данила Беглец обратился к суду со следующими словами: "Прошу объективно рассмотреть мое дело. Я ничего не совершал". Обвиняемый попросил не арестовывать его, поскольку у него двое детей 2018 и 2019 года рождения, а жена два месяца назад перенесла кесарево сечение.Беглецу вменяется участие в массовых беспорядках. Следователь пояснила, что есть видеозапись, на которой видно, как обвиняемый наносит удары неустановленным сотрудникам правоохранительных органов, таким образом препятствуя их законной деятельности.Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 августа, под стражу были отправлены еще два фигуранта по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Айдара Губайдулина заключили под стражу до 9 октября 2019, Сергея Фомина — до 8 октября 2019.