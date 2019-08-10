Число пострадавших в результате взрыва боеприпаса в Ачинском районе увеличилось до одиннадцати человек.

Представитель экстренных служб Красноярского края сообщил, что число пострадавших в результате взрыва боеприпаса в Ачинском районе увеличилось до одиннадцати человек.В настоящее время самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованные специальными водосливными устройствами, ведут проливку территории склада в селе Каменка. Экипажи совершат более 20 самолетовылетов для сброса воды на территорию склада.Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. В это время на месте шло разминирование. Сообщается, что взрывом повреждено не только железнодорожное полотно и остекление поезда, но и пять автомобилей.Восстановленный железнодорожный путь возле деревни Каменка будет перекрыт в ближайшие двое суток, что связано с общей ситуацией в регионе. Поезда, маршрут которых пролегает по участку, 10 и 11 августа будут следовать в объезд, сообщает ТАСС.Тем временем, в Ачинском районе введено ограничение на посещение лесов. До тех пор, пока военные саперы не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, собирать грибы и ягоды в лесах, попавших в зону ЧС, запрещено.