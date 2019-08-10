Дочь музыканта Дмитрия Маликова рада рождению младшего
брата Марка. По словам, Стефании Маликовой малыш в их семье появился в самое
правильное время.
Дочь музыканта Дмитрия Маликова рада рождению младшего
брата Марка. По словам, Стефании Маликовой малыш в их семье появился в самое
правильное время.
Об этом девушка рассказала, отвечая на вопросы поклонников в
Instagram. В Stories Стефания Маликова написала, что родители выбрали идеальный
момент для рождения второго ребенка.
Наследница исполнителя отметила, что с появлением Марка мама
и папа переключили все внимание на него. Сегодня девушка только рада этому
факту. До определенного возраста Маликовой нравилось быть в центре семьи, однако
сейчас контроль родителей ей в тягость.
"Если бы у меня появился брат раньше, допустим в 15 лет, то,
возможно бы, я переживала из-за того, что внимание родителей переключилось на
него. А сейчас мне это наоборот нравится. Но все равно родители также волнуются
и пишут смс-ки, если я где-то задерживаюсь", – написала Стефания Маликова.
Напомним, семейство Маликовых сейчас на каникулах в Италии. Наследница
знаменитости каждый день выкладывает фото с курорта. часто
показывает поклонникам своего подросшего брата Марка.
Напомним, в январе 2018 года и его супруге
Елене родила сына суррогатная мать. Ранее певец признался, что он хочет, чтобы
Марк как можно дольше оставался ребенком.