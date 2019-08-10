Дочь музыканта Дмитрия Маликова рада рождению младшего брата Марка. По словам, Стефании Маликовой малыш в их семье появился в самое правильное время.

Дочь музыканта Дмитрия Маликова рада рождению младшегобрата Марка. По словам, Стефании Маликовой малыш в их семье появился в самоеправильное время.Об этом девушка рассказала, отвечая на вопросы поклонников вInstagram. В Stories Стефания Маликова написала, что родители выбрали идеальныймомент для рождения второго ребенка.Наследница исполнителя отметила, что с появлением Марка мамаи папа переключили все внимание на него. Сегодня девушка только рада этомуфакту. До определенного возраста Маликовой нравилось быть в центре семьи, однакосейчас контроль родителей ей в тягость."Если бы у меня появился брат раньше, допустим в 15 лет, то,возможно бы, я переживала из-за того, что внимание родителей переключилось нанего. А сейчас мне это наоборот нравится. Но все равно родители также волнуютсяи пишут смс-ки, если я где-то задерживаюсь", – написала Стефания Маликова.Напомним, семейство Маликовых сейчас на каникулах в Италии. Наследницазнаменитости каждый день выкладывает фото с курорта. частопоказывает поклонникам своего подросшего брата Марка.Напомним, в январе 2018 года и его супругеЕлене родила сына суррогатная мать. Ранее певец признался, что он хочет, чтобыМарк как можно дольше оставался ребенком.