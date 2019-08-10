19-летний пассажир с травмами доставлен в больницу

19-летний пассажир с травмами доставлен в больницуДва человека погибли и один получил травмы в аварии с лесовозом в Костромской области. ДТП произошло около 13.00 на 135 километре автотрассы Урень-Шарья-Никольск-Котлас 9 августа.«По предварительным данным, у лесовоза накренился прицеп, водитель попытался выровнять его. В результате разбалансированный большегруз начал вилять по дороге», - рассказали в ГУ МВД России по Костромской области.Навстречу лесовозу двигалась «Нива». Водитель не успел среагировать и врезался в прицеп большегруза. Брёвна упали на автомобиль.От полученных травм водитель и его супруга скончались на месте ДТП. 19-летий пассажир госпитализирован.Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.