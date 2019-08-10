В России могут прекратить работу иностранных СМИ, если они вмешиваются во внутренние дела страны. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

В России могут прекратить работу иностранных СМИ, если они вмешиваются во внутренние дела страны. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.Он привел в пример публикации о недавних несанкционированных акциях в Москве. Кроме того, Неверов предложил определить в столице единое место для проведения митингов."Есть предложение рассмотреть вопрос проведения массовых митингов в каком-то одном месте, например, в Москве — на площади Сахарова. Там можно обеспечить безопасность вхождения на площадь через рамки и контроль за проведением мероприятия", — сказал он.