Известный актер Гоша Куценко помог незнакомцу. Артист спас
мужчину, если не от смерти, так от серьезной болезни.
Известный актер Гоша Куценко помог незнакомцу. Артист спас
мужчину, если не от смерти, так от серьезной болезни.
Инцидент произошел в Выборге, куда знаменитость приехала для
участия в 27-м российском кинофестивале "Окно в Европу". Гоша Куценко весь день
отдыхал в номере, а вечером отправился с коллегами в кинотеатр, чтобы
представить свою новую картину.
На улице в свете фонаря артисты заметили мужчину, который
лежал на земле. Гоша Куценко очень торопился, однако тревога за незнакомца не
позволила ему пройти мимо. Артист подошел и начал тормошить несчастного, чтобы
понять, что с ним произошло.
Мужчина был пьян. Гоша Куценко поднял его на ноги,
после чего тот побрел домой. Отметим, что поступок артиста, возможно, спас
перебравшего с алкоголем от серьезных проблем со здоровьем, ведь ночью в Выборге
температура всего 10 градусов тепла.
На этом приключения не закончились, уже после
показа он той же компанией отправился в отель через парк. На часах было почти
два часа ночи.
"На полпути мы остановились, увидев такой красивый киношный
свет от фонарей и тень от забора. Тень падала на общественный туалет, на
котором нарисован фаллический символ. Мы, конечно, стали фотографировать, но
тут вдруг в ночной тишине раздался женский возглас: "Вот почему вы здесь
фотографируетесь, у нас такой город красивый, столько памятников!" На свет
вышла женщина, мы слегка испугались и даже опешили от неожиданного замечания",
– цитирует .