Известный актер Гоша Куценко помог незнакомцу. Артист спас мужчину, если не от смерти, так от серьезной болезни.

Известный актер Гоша Куценко помог незнакомцу. Артист спасмужчину, если не от смерти, так от серьезной болезни.Инцидент произошел в Выборге, куда знаменитость приехала дляучастия в 27-м российском кинофестивале "Окно в Европу". Гоша Куценко весь деньотдыхал в номере, а вечером отправился с коллегами в кинотеатр, чтобыпредставить свою новую картину.На улице в свете фонаря артисты заметили мужчину, которыйлежал на земле. Гоша Куценко очень торопился, однако тревога за незнакомца непозволила ему пройти мимо. Артист подошел и начал тормошить несчастного, чтобыпонять, что с ним произошло.Мужчина был пьян. Гоша Куценко поднял его на ноги,после чего тот побрел домой. Отметим, что поступок артиста, возможно, спасперебравшего с алкоголем от серьезных проблем со здоровьем, ведь ночью в Выборгетемпература всего 10 градусов тепла.На этом приключения не закончились, уже послепоказа он той же компанией отправился в отель через парк. На часах было почтидва часа ночи."На полпути мы остановились, увидев такой красивый киношныйсвет от фонарей и тень от забора. Тень падала на общественный туалет, накотором нарисован фаллический символ. Мы, конечно, стали фотографировать, нотут вдруг в ночной тишине раздался женский возглас: "Вот почему вы здесьфотографируетесь, у нас такой город красивый, столько памятников!" На светвышла женщина, мы слегка испугались и даже опешили от неожиданного замечания",– цитирует .