Пиар-директор певицы и подруга Юлии Началовой рассказала о первом знакомстве с фешен-директором ЦУМа Алой Вербер. Анна Исаева охарактеризовала покойную сотрудницу элитного универмага как пионера моды.

Пиар-директор певицы и подруга Юлии Началовой рассказала опервом знакомстве с фешен-директором ЦУМа Алой Вербер. Анна Исаева охарактеризовалапокойную сотрудницу элитного универмага как пионера моды.В личном Instagram подруга Юлии Началовой опубликовала пост,в котором отметила, что с возрастом быстрее соглашаешься со смертью и учишьсясмирению перед лицом неизбежности. "Но, чем чаще теряешь людей, чем чащездороваешься со смертью, тем больше начинаешь узнавать ее в лицо. Начинаешьпринимать и мириться с ее существованием", – отметила Анна Исаева.После пиар-директор певицы вспомнила о скончавшейся недавно . Фешен-директор ЦУМа, по ее мнению, была первой, кто пытался привитьроссиянкам хороший вкус."Женщина изумительного стиля и внутренней энергии больше ненаучит, не подскажет и не улыбнется, как только она умела. Обезоруживала", -описала Вербер Исаева.Анна отметила, что ей удалось лично узнать сотрудницуэлитного магазина. "Мне показалось, что она меня приняла как родную, (или какхорошую знакомую) как только она улыбнулась мне на аукционе ЦУМа. Кстати, мыбыли там с Юлией. Жаль, так много изумительных и достойных людей умирает", -написала Анна Исаева.В конце подруга Юлии Началовой отметила, чтомного лет боролась за красоту, стиль и модные тенденции. И теперь Исаевой даже интересносмогут ли последователи директора ЦУМа обуздать русскую душу, которая, по ее мнению,склонна к исключительной роскоши и показухе.