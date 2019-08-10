Иностранные летательные аппараты-разведчики 17 раз появлялись рядом с российским воздушным пространством. 12 раз дежурным истребителям ВКС РФ пришлось взлетать, чтобы отогнать шпионов от границы, сообщает Министерство обороны в еженедельном отчете.

Иностранные летательные аппараты-разведчики 17 раз появлялись рядом с российским воздушным пространством. 12 раз дежурным истребителям ВКС РФ пришлось взлетать, чтобы отогнать шпионов от границы, сообщает Министерство обороны в еженедельном отчете.Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил России #Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/bWheRgqYXS— Минобороны России (@mod_russia) 9 августа 2019 г.Напомним, 6 августа недалеко от Крымского моста объявился французский противолодочный самолет Breguet Atlantic. Его же заметили в районе Керченского пролива и на следующий день.Помимо французского самолета, в ночь на 7 августа рядом с Крымом кружил американских разведывательный дрон Global Hawk. Он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла, несколько часов курсировал вдоль границ Калининградской области, а потом переместился в район полуострова.Также 6 августа в небе Польши и Литвы несколько часов находился разведывательный самолет ВВС США RC-135U.