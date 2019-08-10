Ольга Бузова поделилась новым фото на своей странице в соцсети. Снимок напомнил подписчикам поминки.

Ольга Бузова поделилась новым фото на своей странице в соцсети. Снимок напомнил подписчикам поминки.Ольга Бузова как истинная девушка обожает цветы, и их онаполучает практически каждый день. На концертах звезду буквально заваливаютбукетами. На недавнем выступлении в Сочи поклонники преподнесли ей множество цветов, а самые талантливые подарили на память нарисованныепортреты. Ольга Бузова решила похвастаться своими подарками, выложив новыйснимок.Однако поклонники пришли в ужас от увиденного. Они сразу неразглядели в огромном количестве цветов и подарков счастливую Ольгу Бузову – увсех возникла ассоциация с похоронами и поминками. "Как на кладбище. Намогиле блииин, показалось", "Ой, как-то страшно портретыцветы", " Господи, я решила что беда ,,,,,,,.Фух, ну и фото(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -написали фолловеры в комментариях.Но нашлись и те, кто поблагодарил певицуза ее творчество и за прекрасный концерт. "У кого что в душе, тот то ивидит) не увидела никакого кладбища) прекрасное фото, хорошая Оля и отличноенастроение после пойманного куража", – сказала одна из поклонниц звезды.Сама не стала реагировать на подобныезамечания. Певица разместила еще одно фото с огромным букетом белых роз и вновьпоблагодарила Сочи за теплый прием.