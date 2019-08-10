Ольга Бузова поделилась новым фото на своей странице в соцсети. Снимок напомнил подписчикам поминки.
Ольга Бузова поделилась новым фото на своей странице в соцсети. Снимок напомнил подписчикам поминки.
Ольга Бузова как истинная девушка обожает цветы, и их она
получает практически каждый день. На концертах звезду буквально заваливают
букетами. На недавнем выступлении в Сочи поклонники преподнесли ей множество цветов, а самые талантливые подарили на память нарисованные
портреты. Ольга Бузова решила похвастаться своими подарками, выложив новый
снимок.
Однако поклонники пришли в ужас от увиденного. Они сразу не
разглядели в огромном количестве цветов и подарков счастливую Ольгу Бузову – у
всех возникла ассоциация с похоронами и поминками. "Как на кладбище. На
могиле блииин, показалось", "Ой, как-то страшно портреты
цветы", " Господи, я решила что беда ,,,,,,,.Фух, ну и фото
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
написали фолловеры в комментариях.
Но нашлись и те, кто поблагодарил певицу
за ее творчество и за прекрасный концерт. "У кого что в душе, тот то и
видит) не увидела никакого кладбища) прекрасное фото, хорошая Оля и отличное
настроение после пойманного куража", – сказала одна из поклонниц звезды.
Сама не стала реагировать на подобные
замечания. Певица разместила еще одно фото с огромным букетом белых роз и вновь
поблагодарила Сочи за теплый прием.