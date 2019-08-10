Футбольный клуб Краснодар проявляют интерес к полузащитнику испанского Бетиса Кристиану Тельо. В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником Барселоны, быки являются фаворитами. Краснодарцы готовы заплатить за него 12 миллионов евро.

Футбольный клуб "Краснодар" проявляют интерес к полузащитнику испанского "Бетиса" Кристиану Тельо. В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами. Краснодарцы готовы заплатить за него 12 миллионов евро.Эта сумма прописана в действующем контракте игрока с "Бетисом" в качестве отступных, сообщает Спорт24.Ru. Информацию о желании "Краснодара" приобрести Тельо подтвердил агент игрока Хосе Мариа Оробитт: "Действительно, "Краснодар" проявляет интерес к Тельо, но есть некоторые затруднения. Его трансферная стоимость хоть и невысока – 12 миллионов евро, но часть прав на Кристиана до сих принадлежит "Барселоне", что усложняет процесс переговоров".Тельо выступает за "Бетис" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за севильский клуб 41 матч, забил пять голов и отдал девять результативных передач.