Союз европейских футбольных ассоциаций огласил арбитров на ответные матчи третьего квалификационного этапа Лиги Европы, которые состоятся с 13 по 15 августа. Среди прочих участников была названа бригада арбитров на матч московского Спартака и швейцарского Туна.

Союз европейских футбольных ассоциаций огласил арбитров на ответные матчи третьего квалификационного этапа Лиги Европы, которые состоятся с 13 по 15 августа. Среди прочих участников была названа бригада арбитров на матч московского "Спартака" и швейцарского "Туна".Главным арбитром матча станет швед Боян Панджич, сообщает официальный сайт "Спартака". Его ассистентами на бровке будут Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон. Резервным арбитром назначен Каспар Шеберг. Панджич ранее уже обслуживал матчи с участием российских клубов – в 2014 году он работал на матче отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Краснодар" на выезде обыграл эстонский "Калев" (4:0).Напомним, что ответный матч "Спартака"и "Туна" состоится в Москве 15 августа. Начало встречи – 19:45 по московскому времени. Первая встреча завершилась выездной победой красно-белых со счетом 3:2.