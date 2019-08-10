Что рассказала в последнем интервью о пути к пьедесталу в мире моды, правилах своей жизни, страхах, отношениях в семье и с мужчинами Алла Вербер? Как боролась со страшной болезнью и победила ее? Кому и чем из звезд российской эстрады помогла? Прямой эфир посвящен памяти звезды модной индустрии.

В "Прямом эфире" представители шоу-бизнеса и известные телеведущие вспоминают Аллу Вербер. Икона стиля и мировой фэшн-индустрии внезапно ушла из жизни в 61 год.Это произошло на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Знавшие ее не могут поверить, что изысканный ужин из блюд с морепродуктами стал смертельным для звезды модной индустрии, которая тщательно следила за здоровьем и была крайне избирательна в еде.Популярные артисты и главные редакторы журналов о светской жизни и моде вспоминают, как в свое время помогла им Алла. Кому дала советы в одежде, кому — о правилах поведения в этом особом мире.Ксении Собчак, которая тогда была еще начинающим журналистом, Вербер, например, помогла организовать интервью с Кароль Буке.Анита Цой вспомнила, как Алла Константиновна помогла стеснявшейся своего "необычного вкуса" певице обрести уверенность в себе и научила подчеркивать свою индивидуальность.А Андрей Малахов рассказал о вечере, когда видел ее в последний раз. Тогда, в апреле, Алла Константиновна устраивала ужин. Телеведущий с супругой пришли поздно, когда большинство гостей уже разошлось.Внезапно, вспоминает Малахов, огромное старинное зеркало, висевшее в прихожей, рухнуло и разбилось вдребезги. Вербер тогда пошутила: "Это к счастью"...Что рассказала о пути к пьедесталу в мире моды, о правилах своей жизни, страхах, отношениях в семье и с мужчинами Алла Вербер в последнем интервью "Прямому эфиру"?Как она боролась со страшной болезнью и победила ее? Почему в последние годы решила стать активным блогером? Кому и чем из звезд российской эстрады помогла? Какой была в общении и что за творческие планы строила с Николаем Басковым незадолго до своего внезапного ухода из жизни?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", посвященной памяти Аллы Вербер.