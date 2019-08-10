Леди Гагу уличили в плагиате песни Shallow. Информацию сообщают СМИ.

Леди Гагу уличили в плагиате песни Shallow. Информациюсообщают СМИ.Стив Ронсен собирается потребовать у Леди Гаги внушительнуюсумму за то, что та якобы украла у него песню. Дело в том, что автор песензаявил, что сингл Shallow, ставший хитом, принадлежит его "перу".Композитор говорит, что в 2012 году он написал песню спохожей мелодией, которая называется Almost. В ее основе ноты соль, ля иси-бемоль, которые, по утверждению Стива Ронсена, и украла Леди Гага. Представители певицы уже прокомментировали ситуацию, отметив, что обвиненияРонсена не имеют серьезных оснований."Мистер Ронсен пытается нажиться науспешном артисте. Это низко и неправильно. Я поддерживаю намерение Леди Гагипостоять за себя от лица всех знаменитых артистов, которые столкнулись сподобными обвинениями. Если дело продолжится в суде, Леди Гага будет бороться ивыиграет", – цитирует слова адвоката певицы .Всем известно, что данную композицию звезда написала всоавторстве с Марком Ронсоном, Энтони Россомандо и Эндрю Уайеттом. Песня сталасаундтреком кассового фильма "Звезда родилась" и была удостоена"Оскара" в 2019 году, а также ряда других наград, среди которых "Грэмми"и "Золотой глобус".Напомним, что это не первый скандал, который связан споп-дивой. Недавно появилась новость, что Леди Гага стала яблоком раздора всоюзе Брэдли Купера и Ирины Шейк. Информация о том, что актер оставилтоп-модель и ушел и певице, взбудоражила общественность, а жители России дажеустроили настоящую инстаграмную войну .