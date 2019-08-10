Леди Гагу уличили в плагиате песни Shallow. Информацию
сообщают СМИ.
Леди Гагу уличили в плагиате песни Shallow. Информацию
сообщают СМИ.
Стив Ронсен собирается потребовать у Леди Гаги внушительную
сумму за то, что та якобы украла у него песню. Дело в том, что автор песен
заявил, что сингл Shallow, ставший хитом, принадлежит его "перу".
Композитор говорит, что в 2012 году он написал песню с
похожей мелодией, которая называется Almost. В ее основе ноты соль, ля и
си-бемоль, которые, по утверждению Стива Ронсена, и украла Леди Гага. Представители певицы уже прокомментировали ситуацию, отметив, что обвинения
Ронсена не имеют серьезных оснований.
"Мистер Ронсен пытается нажиться на
успешном артисте. Это низко и неправильно. Я поддерживаю намерение Леди Гаги
постоять за себя от лица всех знаменитых артистов, которые столкнулись с
подобными обвинениями. Если дело продолжится в суде, Леди Гага будет бороться и
выиграет", – цитирует слова адвоката певицы .
Всем известно, что данную композицию звезда написала в
соавторстве с Марком Ронсоном, Энтони Россомандо и Эндрю Уайеттом. Песня стала
саундтреком кассового фильма "Звезда родилась" и была удостоена
"Оскара" в 2019 году, а также ряда других наград, среди которых "Грэмми"
и "Золотой глобус".
Напомним, что это не первый скандал, который связан с
поп-дивой. Недавно появилась новость, что Леди Гага стала яблоком раздора в
союзе Брэдли Купера и Ирины Шейк. Информация о том, что актер оставил
топ-модель и ушел и певице, взбудоражила общественность, а жители России даже
устроили настоящую инстаграмную войну .