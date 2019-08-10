На материковую часть Китая обрушился супертайфун Лекима. Накануне он достиг побережья страны, скорость ветра достигала 50 метров в секунду.

На материковую часть Китая обрушился супертайфун "Лекима".Накануне он достиг побережья страны, скорость ветра достигала 50 метров в секунду, передает "Россия 24".Ранее тайфун нанес удар по Тайваню и Японии. Десятки человек пострадали, тысячи домов остались без света, прервано железнодорожное, паромное и авиасообщение.Власти Китая накануне объявили красный, наивысший уровень опасности в связи с приближением "Лекимы", и приняли меры предосторожности. Синоптики предупредили, что возможны наводнения и оползни."Лекима" - уже девятый за год тайфун, который сформировался в Тихом океане.