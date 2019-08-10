Мужчина находился со своей знакомой на Сокольнической площади, когда к ним подошли двое неизвестных и один из них потребовал у заявителя мобильный телефон...

В районе Сокольники сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих мужчин по подозрению в ограблении мужчины в сквере.В службу 102 обратился мужчина и сообщил о грабеже. Сотрудники полиции установили, что потерпевший находился со своей знакомой на Сокольнической площади, когда к ним подошли двое неизвестных и потребовали мобильный телефон. Получив отказ передать устройство, один из неизвестных принялся наносить заявителю телесные повреждения. Женщина попыталась остановить происходящее, однако второй злоусышленник нанес и ей телесные повреждения.Нападавшие забрали мобильный телефон мужчины, выпавший из заднего кармана его джинсов, после чего попытались скрыться с места, побежав в сторону выхода из сквера, однако были остановлены и задержаны сотрудниками полиции. Подозреваемыми оказались 37-ми и 52-летний приезжие.По данному факту дознанием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73