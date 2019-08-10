Больше 30 миллионов любителей рыбной ловли — столько по подсчетам в нашей стране непрофессиональных рыбаков — сегодня узнали, что со следующего года для них вводят нормативы. Новые правила устанавливают максимум суточного улова, за превышение которого рыбинспекторы будут штрафовать.

Больше 30 миллионов любителей рыбной ловли — столько по подсчетам в нашей стране непрофессиональных рыбаков — сегодня узнали, что со следующего года для них вводят нормативы. Новые правила устанавливают максимум суточного улова, за превышение которого рыбинспекторы будут штрафовать.Новый закон устанавливает нормы вылова рыбы в сутки. Например, для Москвы это 3 судака, 5 щук, 30 раков и 50 мальков, но не более 5 килограммов. Но этот же закон оставляет лазейку для рыбаков, которые, как известно, хитрые ребята. Можно же, так сесть на берегу в кресло и на вопрос рыбоинспектора, а откуда у вас 10 килограммов, ответить: так я вторые сутки сижу.В каждом регионе свой норматив. Детали пока не известны, но почти наверняка в таких рыбных регионах, как низовье Волги, Сибирь и Дальний Восток, разрешат вылавливать побольше. Но максимально разрешенная масса — 50 килограммов. Больше этого перевозить без сопровождающих документов запрещено. Иначе — штраф.Самое главное — закон гарантирует бесплатный доступ граждан к рыболовству в личных целях. Но вводит запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока, а также строгие ограничения на так называемые жаберные сети."Они должны, как и все остальные сетные орудия лова, быть промаркированы. Производится жёсткий учёт с привязкой к конкретному гражданину. Потому что на больших просторах нашей родины есть разные условия и зачастую местное население, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке живёт за счёт этого, просто получая себе пропитание", — пояснил Василий Соколов, заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству.При этом в других регионах будет запрещено не только использование сетей — за это уголовная статья — но и их оборот. А вот подводная охота останется. Нельзя будет только производить стрельбу над водой. Ради безопасности тех, кто находится на поверхности.А вот на платные пруды новые правила, похоже, не распространятся. Для тех, кто любит рыбалку ради улова, настоящая отдушина."Три удочки, три спиннинга можно как бы. И всегда без улова домой никогда не уезжал. Поэтому и нравится это место. Сюда постоянно приезжаю. Карп, толстолобик. Мне нравится", — говорит Сергей Беспалов, рыбак из Ростовской области.Хотя, здесь тоже есть подводные камни. Многие жалуются на владельцев платных водоемов. В таких хозяйствах рыба, конечно, болеет чаще и в уху или на растегай вряд ли сгодится.Так или иначе новые правила коснутся около 30 миллионов россиян. Именно столько наших соотечественников увлекаются рыбалкой.Понятно, что если каждый вернется с тихой охоты с мешком рыбы, то все водоемы опустеют. Что, в принципе, и происходит в Центральном регионе. Поэтому, главное, ради чего принят новый закон — прекращение бесконтрольного истребления ихтиофауны. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания.