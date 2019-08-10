На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы. Пострадали пять человек: пожилая женщина получила легкие ранения и будет лечиться амбулаторно, состояние двоих полицейских и двоих военных оценивается как средне тяжелое.

На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы. Пострадали пять человек: пожилая женщина получила легкие ранения и будет лечиться амбулаторно, состояние двоих полицейских и двоих военных оценивается как средне тяжелое. Об этом агентству ТАСС рассказал главный врач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев.По одной версии, новые взрывы произошли из-за удара молнии. По другой – спецпоезд наехал на снаряд, который лежал на железнодорожных путях. Повреждения получил один из вагонов состава и само полотно, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.Напомним, 5 августа на военном складе вспыхнул пожар и начали взрываться артиллерийские боеприпасы. В опасной зоне оказался ряд населенных пунктов, в том числе город Ачинск. На тушение были брошены авиация и даже роботы. Справиться с огнем удалось 6 августа. Сейчас идут восстановительные работы.