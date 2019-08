Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA Super, IBO и IBF американо-мексиканский боксер Энди Руис проведет бой-реванш против британца Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Повторная встреча между супертяжеловесами состоится седьмого декабря.

"Нейтральная территория", — написал в своем Twitter-аккаунте Джошуа. Таким образом он намекнул на отказ мексиканца проводить бой в валлийском Кардиффе. Такой вариант предлагал сам британец.Neutral grounds — LETS GO — Dec 7th, time to be 2X — 258MGT