Новость о скоропостижной смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер гламурная Москва обсуждает которой день. Высказываются самые разные версии случившегося – от онкологического заболевания до инфаркта и анафилактического шока. Команда Вербер решила положить конец слухам.

Новость о скоропостижной смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер гламурная Москва обсуждает которой день. Высказываются самые разные версии случившегося – от онкологического заболевания до инфаркта и анафилактического шока. Команда Вербер решила положить конец слухам.На странице Аллы Констаниновны в социальной сети Instagram появилась сообщение: "Официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константинова ушла от нас днем 6 августа".Как говорят врачи, менингококковый сепсис – самая тяжелая форма менингококковой инфекции, быстро развивающаяся и опасная для жизни. Болезнь прогрессирует до состояния, угрожающего жизни, всего за несколько часов. Она возникает, если бактерии, циркулирующие в кровотоке, вызывают массивный воспалительный ответ, приводящий к обширному капиллярному кровотечению в коже и внутренних органах.Похороны Аллы Вербер состоятся 14 августа в Торонто. Именно туда в 70-х годах прошлого века из Ленинграда эмигрировала семья Аллы Вербер. Там же начинался ее модный бизнес. Сегодня там живут многие члены ее семьи.Из-за отдаленности и сложности с получением канадской визы российские звезды вряд ли смогут поехать проститься с Вербер, которая их и одевала, и делала всегда хорошие скидки, и предлагала эксклюзивные вещи, не поступающие в свободную продажу. На страницах в соцсетях по Алле Вербер скорбили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Алена Кравец и многие другие знаменитости.