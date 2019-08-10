Президент США Дональд Трамп не исключил того, что его коллега из Украины Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме. Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу, 9 августа, во время беседы с журналистами. По словам Трампа, Зеленский будет приглашен в Белый дом и там с нетерпением ждут встречи с ним.

Президент США Дональд Трамп не исключил того, что его коллега из Украины Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу, 9 августа, во время беседы с журналистами. По словам Трампа, Зеленский будет приглашен в Белый дом, где с нетерпением ждут встречи с ним. Глава США также отметил, что украинский коллега уже был туда приглашен и изъявляет желание приехать. "Он — очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро", — подчеркнул Трамп.Американский лидер выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский действительно намерен предпринять действия, которые направлены на урегулирование конфликта в Донбассе, а также договориться по поводу этого с Россией. Трамп предположил, что украинский лидер заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский позвонил российскому президенту. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговор был прагматичным и ознакомительным.