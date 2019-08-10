Американские санкции приводят к гибели мирных граждан в Иране. Из-за ограничений со стороны США большой части населения стали недоступны лекарства. Об этом заявили в ООН.

Американские санкции приводят к гибели мирных граждан в Иране. Из-за ограничений со стороны США большой части населения стали недоступны лекарства, заявили в ООН.По словам спецдокладчика организации, в ближайшее время ситуация может ухудшиться. А конфликт из-за иранского топлива станет еще острее.Также в ООН призвали к проведению международного расследования в отношении американских санкций против Венесуэлы. Они могут попадать под определение коллективного наказания гражданского населения. А это нарушает Женевскую конвенцию.Санкции Запада в отношении Сирии в ООН и вовсе назвали жесткой блокадой и расценили, как самый масштабный санкционный режим, который когда-либо вводили, передает телеканал "Россия 24".