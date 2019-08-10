Артистка позабавила поклонников. Кристина Асмус показала в микроблоге ироничное фото.

Артисткапозабавила поклонников. Кристина Асмус показала в микроблоге ироничное фото.личном Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором продемонстрировалавторой подбородок. Отметим, что Кристине Асмус пришлось сильно напрячься, чтобыпоказать его.Такимобразом звезда российских сериалов спародировала своего супруга – юмориста ГарикаХарламова. Под снимком Кристина кратко написала: "Двуликий Асмус".Отметим,что поклонники по достоинству оценили юмор знаменитости. Многие вшутку отмечали, что удалось стать копией мужа."😁Мужи жена – одна сатана, одно лицо и два подбородка) (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Гарик вселился в тело Кристины,но весь не помещается😁", "Харласмус ☝🏼", "Когда ты напряглась, чтобы сделать такое лицо, амуж на расслабоне😂", "Чувство юморавещь круглосуточная 🤣", "Отъелась на мальдивах)))", "Говоряткагда долго люди живут вместе становятся похожи друг на друга😉", "Это полный асмус🤣", "Похожи 😂", – писали фанаты артистки.Отметим, Гарик Харламов ив браке уже более семи лет. В 2014 году у пары родилась дочьАнастасия.