Артистка
позабавила поклонников. Кристина Асмус показала в микроблоге ироничное фото.
Артистка
позабавила поклонников. Кристина Асмус показала в микроблоге ироничное фото.
В
личном Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором продемонстрировала
второй подбородок. Отметим, что Кристине Асмус пришлось сильно напрячься, чтобы
показать его.
Таким
образом звезда российских сериалов спародировала своего супруга – юмориста Гарика
Харламова. Под снимком Кристина кратко написала: "Двуликий Асмус".
Отметим,
что поклонники по достоинству оценили юмор знаменитости. Многие в
шутку отмечали, что удалось стать копией мужа.
"😁Муж
и жена – одна сатана, одно лицо и два подбородка) (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Гарик вселился в тело Кристины,
но весь не помещается😁", "Харласмус ☝🏼", "Когда ты напряглась, чтобы сделать такое лицо, а
муж на расслабоне😂", "Чувство юмора
вещь круглосуточная 🤣", "Отъелась на мальдивах)))", "Говорят
кагда долго люди живут вместе становятся похожи друг на друга😉", "Это полный асмус🤣", "Похожи 😂", – писали фанаты артистки.
Отметим, Гарик Харламов и
в браке уже более семи лет. В 2014 году у пары родилась дочь
Анастасия.