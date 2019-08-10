В соревнованиях приняли участие 236 сотрудников из 41 сборных команд сборных команд Министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка...

С 1 по 6 августа 2019 года в г. Новосибирске состоялись Всероссийские соревнования – чемпионат Общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.В чемпионате приняли участие 236 сотрудников из 41 сборных команд сборных команд Министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка.В программу соревнований для мужчин вошли упражнения ПБ-3 и ПБ-8 стрельба из пистолета Макарова, а также упражнения А-3 и А-4 стрельба из автомата Калашникова;Для женщин – упражнения ПБ-2 и ПБ-8 стрельба из пистолета Макарова.В общекомандном зачете по стрельбе из пистолета Макарова места распределились следующим образом:1 место Красноярский край;2 место Московская область;3 место г. Москва.В общекомандном зачете по стрельбе из автомата Калашникова места распределились следующим образом:1 место Красноярский край;2 место Кемеровская область;3 место Московская область;4 место г. Москва.УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве