Фанаты певицы набросились на ее бывшего мужа Мурата
Налчаджиоглу. Поклонники Ани Лорак также раскритиковали новую зазнобу мужчины.
Фанаты певицы набросились на ее бывшего мужа Мурата
Налчаджиоглу. Поклонники Ани Лорак также раскритиковали новую зазнобу мужчины.
В личном Instagram Мурата Налчаджиоглу опубликовал снимок с
курорта. В кадре он запечатлен вместе с новой возлюбленной. Девушку зовут Самия
Ахметова.
Мурат нежно обнимает Самию. Вместе они кажутся очень
счастливыми. Ходят слухи, что их отношения длятся чуть менее года, однако ранее
экс-муж певицы их не демонстрировал.
Отметим, что в комментариях под этой публикацией фанаты Ани
Лорак вывалили тонну негатива. На Налчаджиоглу и Ахметову обрушился шквал
критики.
Интернет-обыватели высмеяли внешность девушки, позу в
которой она сфотографировалась. Более того, Мурату прямо говорили, что она – "жалкая
замена Лорак".
"Он Ани не подходил
никогда, вот эта даа его вариант😂👏
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Мурата вкус нету вообще👎👎👎👎она не красивая не естественная...конечно Ани
лорак лучше и красавица женственая", "Некрасивая....губы сильно
наколола...", "То, что
действительно подходит Мурату больше , чем красавица и умница Каролина😂😂", – писали поклонники.
Напомним, несколько месяцев назад 40-летняя рассекретила нового возлюбленного – 26-летнего саунд-продюсера Black Star Егора
Глеба. Пара перестала скрываться и с удовольствием публикует совместные
фотографии в Instagram. Отметим, что, по мнению тех же пользователей Сети, Егор
не подходит Ани.