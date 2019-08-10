Фанаты певицы набросились на ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу. Поклонники Ани Лорак также раскритиковали новую зазнобу мужчины.

Фанаты певицы набросились на ее бывшего мужа МуратаНалчаджиоглу. Поклонники Ани Лорак также раскритиковали новую зазнобу мужчины.В личном Instagram Мурата Налчаджиоглу опубликовал снимок скурорта. В кадре он запечатлен вместе с новой возлюбленной. Девушку зовут СамияАхметова.Мурат нежно обнимает Самию. Вместе они кажутся оченьсчастливыми. Ходят слухи, что их отношения длятся чуть менее года, однако ранееэкс-муж певицы их не демонстрировал.Отметим, что в комментариях под этой публикацией фанаты АниЛорак вывалили тонну негатива. На Налчаджиоглу и Ахметову обрушился шквалкритики.Интернет-обыватели высмеяли внешность девушки, позу вкоторой она сфотографировалась. Более того, Мурату прямо говорили, что она – "жалкаязамена Лорак"."Он Ани не подходилникогда, вот эта даа его вариант😂👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Мурата вкус нету вообще👎👎👎👎она не красивая не естественная...конечно Анилорак лучше и красавица женственая", "Некрасивая....губы сильнонаколола...", "То, чтодействительно подходит Мурату больше , чем красавица и умница Каролина😂😂", – писали поклонники.Напомним, несколько месяцев назад 40-летняя рассекретила нового возлюбленного – 26-летнего саунд-продюсера Black Star ЕгораГлеба. Пара перестала скрываться и с удовольствием публикует совместныефотографии в Instagram. Отметим, что, по мнению тех же пользователей Сети, Егорне подходит Ани.