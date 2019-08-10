В Челябинске на продажу выставлен особняк в историческом центре – недвижимость пытаются продать уже третий раз.

Дом Агро-Кузнецова и ранее выставлялся на торги. Предприниматели охотно участвовали в конкурсе, предлагая за особняк и полтора, и три миллиона рублей, но затем отказывались от покупки.Причиной тому стали жесткие условия использования недвижимости. Дом XIX века находится в плачевном состоянии и является объектом культурного наследия, что накладывает на собственников массу ограничений.Фото: ї 74.ruНа этот раз челябинские власти подготовили новые условия использования особняка, понадеявшись, что для дома наконец-то найдется хозяин, пишет 74.ru. На восстановление здания теперь предусмотрено три года. Стартовая цена – 1 рубль.