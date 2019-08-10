Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти уже четверть века. Маленькие зарплаты и пенсии – одна из главных претензий к Батьке со стороны общественности. По мнению некоторых активистов, Батька порядком засиделся во власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти уже четверть века. Маленькие зарплаты и пенсии – одна из главных претензий к Батьке со стороны общественности. По мнению некоторых активистов, Батька порядком засиделся во власти."Беззаконие, суды не работают, нет выборов, маленькие зарплаты, которых не хватает на минимальные нужды людям", – цитирует издание UDF.by главу Белорусского национального конгресса в Гродно Николая Соляника.По его словам, нынешний уровень пенсий в республики – самый маленький на его памяти. "Есть люди, которые по 300 рублей получают", – пожаловался активист.В поисках лучшей жизни белорусы уезжают в другие страны. Одно из основных направлений – Польша. Как отметил Соляник, в соседнюю страну уехали два его близких товарища, у каждого из них дети.По мнению активиста, засиделся в кресле главы республики. "Надо было, если бы он хотел остаться в истории, спокойно уйти еще в 2010 году, – уверен Соляник.Ранее в белорусской прессе начали появляться рассуждения о возможном дефолте республики. Создается впечатление, что общественность аккуратно готовят к объявлению государства банкротом, написал журналист Денис Лавникевич на странице издания "Белгазета".По его мнению, риск дефолта повышает большой объем "плохих долгов", а также неопределенность с льготами на российские энергоносители. Александр требует от Владимира Путина новых экономических подачек, но Москва более не намерена спонсировать Минск без реальных шагов в направлении интеграции.