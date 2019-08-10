Послание в бутылке, которое полвека продрейфовало в океане, нашел сельский учитель на Аляске. Его удивлению не было предела, когда выяснилось, что записка — на кириллице. За расшифровкой пришлось обратиться к пользователям соцсетей. Нашей съемочной группе удалось найти отправителя — советского моряка с плавбазы Дальневосточного пароходства, который сейчас живет в Севастополе.

Послание в бутылке, которое полвека продрейфовало в океане, нашел сельский учитель на Аляске. Его удивлению не было предела, когда выяснилось, что записка — на кириллице. За расшифровкой пришлось обратиться к пользователям соцсетей. Нашей съемочной группе удалось найти отправителя — советского моряка с плавбазы Дальневосточного пароходства, который сейчас живет в Севастополе.Случайную находку сделал сельский учитель с Аляски. Открыть бутылку было непросто. Но то, что оказалось внутри, того стоило."У меня здесь бутылка, которую я нашел в заливе Шишмарев в двадцати милях отсюда. Я был взволнован, потому что увидел внутри нее письмо", — поделился Тайлер Иванов.Советский моряк шлет привет в будущее из 1969 года. В записке содержится такое послание:"Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства. Приветствую Вас. Кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: город Владивосток-43 плавбаза "Сулак". Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания. 20 июня 1969 года".Где же он теперь — этот посланник из прошлого? Мы искали его во Владивостоке по домашнему адресу, но там сказали, что он жил здесь лет сорок пять назад. А нашли его на другом краю страны — в городе русских моряков."Торопился переодеться к вашему приходу. Здравствуйте!", — встречает съемочную группу отправитель. Парадный китель дождался своего часа. Анатолий Прокофьевич Боцаненко — тот самый моряк. Он делится воспоминаниями:— в 1969 году мне было всего 36 лет.Глядя на свою записку, кажется, даже не верит глазам: "По-моему, это не мой почерк". Но, дочитав до конца, там, где подпись, соглашается: "Вот, точно! Востокрыбхолодфлот!".Новость о том, что родную плавбазу пустили на металлолом еще в девяностых, ее капитан узнал от нашей съемочной группы. У него подступили слезы. В советское время месячный план по переработке рыбы его "Сулак" делал за несколько дней, а на судно даже водили экскурсии.Анатолий Прокофьевич показывает: вот жена разведчика Зорге оставила на память автограф. И таких впечатлений у него — целый сервант:— Вот из Японии бутылки 50-летней давности. Я их раздаривал как сувениры, а жена забрала и говорит: "Нет, не отдам, пусть будет как память".Пожелание, запечатанное в бутылку, преодолело около двух тысяч миль по морю. А автор записки спустя полвека жив, здоров и счастлив — как и желал всем на будущее.Связь поколений не должна прерываться. Съемочная группа Вестей составила свое послание в будущее. Пожелания мира и добра отправляются к неизведанным берегам. Возможно, однажды они снова объединят разные континенты.