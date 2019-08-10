Действия российских звезд, кажется, более непредсказуемы, чем августовская погода. Дни.ру собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 августа 2019 года.

Действия российских звезд, кажется, более непредсказуемы, чем августовская погода. "Дни.ру" собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 августа 2019 года.Певица обрадовала поклонников. Лолита Милявская договорилась о съемках нового клипа с режиссером.В личном Instagram вокалистка опубликовала короткое видео. В кадре 55-летняя Лолита Милявская крутит бедрами в черном купальнике с золотой вышивкой на груди.Новость о скоропостижной смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер гламурная Москва обсуждает уже который день.Высказываются самые разные версии случившегося – от онкологического заболевания до инфаркта и анафилактического шока. Команда Вербер решила положить конец слухам.Анастасия Волочкова наслаждается беззаботными днями в Греции. Бывшая прима балета продолжает радовать своих поклонников снимками с каникул.Одна из последних фотографий Волочковой способна вызвать смешанные чувства. На опубликованном снимке, с одной стороны, нет ничего вызывающего – балерина стоит на балконе своего номера. С другой, внешний вид Анастасии может вызвать бурную реакцию у впечатлительных людей.Ольга Бузова поделилась новым фото на своей странице в соцсети. Снимок напомнил подписчикам поминки.Ольга Бузова как истинная девушка обожает цветы, и их она получает практически каждый день. На концертах звезду буквально заваливают букетами. На недавнем выступлении в Сочи поклонники преподнесли ей множество цветов, а самые талантливые подарили на память нарисованные портреты. Ольга Бузова решила похвастаться своими подарками, выложив новый снимок.Пиар-директор певицы и подруга Юлии Началовой рассказала о первом знакомстве с фешен-директором ЦУМа Алой Вербер. Анна Исаева охарактеризовала покойную сотрудницу элитного универмага как пионера моды.В личном Instagram подруга Юлии Началовой опубликовала пост, в котором отметила, что с возрастом быстрее соглашаешься со смертью и учишься смирению перед лицом неизбежности. "Но, чем чаще теряешь людей, чем чаще здороваешься со смертью, тем больше начинаешь узнавать ее в лицо. Начинаешь принимать и мириться с ее существованием", – отметила Анна Исаева.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 августа 2019 года, читайте в и специальных .