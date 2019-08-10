Певица обрадовала поклонников. Лолита Милявская договорилась
о съемках нового клипа с режиссером.
Певица обрадовала поклонников. Лолита Милявская договорилась
о съемках нового клипа с режиссером.
В личном Instagram вокалистка опубликовала короткое видео. В
кадре 55-летняя Лолита Милявская крутит бедрами в черном купальнике с золотой вышивкой на
груди.
Артистка с удовольствием демонстрирует фанатам обновленную
фигуру. Лолита заметно похудела.
По словам Милявской, она договорилась с режиссером, который ранее
снимал ей клип на песню "Титаник". В скором времени свет увидит музыкальное
видео на композицию "Это тело не сгорело".
"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не
получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя
работа которого "Иисус" для "Ленинграда", прислал классный сценарий. Осталось
найти обоюдно удобное время! И "Тело" заиграет. Потом снимем "Папу"!" —
обещает Лолита Милявская.
Напомним, на днях вокалистка показала свой ужин – горстку
слив, немного алычи и шелковицу. Все это знаменитость добыла, погуляв мимо чужих
садов. призналась, что периодически "тырит" у соседей –
собирает урожай с веток, которые выбились за границу участка, на общую
территорию.
"Ужин состоялся! Собаке кусок мяса, а мне вот это все!" —
радостно сообщила .