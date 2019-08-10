Певица обрадовала поклонников. Лолита Милявская договорилась о съемках нового клипа с режиссером.

Певица обрадовала поклонников. Лолита Милявская договориласьо съемках нового клипа с режиссером.В личном Instagram вокалистка опубликовала короткое видео. Вкадре 55-летняя Лолита Милявская крутит бедрами в черном купальнике с золотой вышивкой нагруди.Артистка с удовольствием демонстрирует фанатам обновленнуюфигуру. Лолита заметно похудела.По словам Милявской, она договорилась с режиссером, который ранееснимал ей клип на песню "Титаник". В скором времени свет увидит музыкальноевидео на композицию "Это тело не сгорело"."Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то неполучалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняяработа которого "Иисус" для "Ленинграда", прислал классный сценарий. Осталосьнайти обоюдно удобное время! И "Тело" заиграет. Потом снимем "Папу"!" —обещает Лолита Милявская.Напомним, на днях вокалистка показала свой ужин – горсткуслив, немного алычи и шелковицу. Все это знаменитость добыла, погуляв мимо чужихсадов. призналась, что периодически "тырит" у соседей –собирает урожай с веток, которые выбились за границу участка, на общуютерриторию."Ужин состоялся! Собаке кусок мяса, а мне вот это все!" —радостно сообщила .