Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает Интерфакс.

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".До этого политики пообщались в неформальном стиле, плавая на небольшом теплоходе по озеру Иссык-Куль.Tengri Music ("Небо") — международный фестиваль классической и джазовой музыки под открытым небом, который в Чолпон-Ате проходит впервые – обычно он проводится в Бишкеке. В этом году на нем выступят музыканты из России, Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии, Германии и Австрии.9 августа в Чолпон-Ата представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подписали 12 документов, в том числе концепцию трансграничного информационного взаимодействия.