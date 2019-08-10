В кинотеатры могут запретить приносить свою еду. В соответствии с документом Минкульта есть и пить в кино можно будет только то, что купил в кинобаре.

В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.В пресс-службе министерства культуры рассказали РИА Новости, что соответствующую норму предложили включить в проект федерального закона после совещания с представителями киноиндустрии."Представители киносетей отмечали, что для них это является проблемой, которая ведет к существенному падению доходов", — сказали в ведомстве.В соответствии с документом есть и пить в кино можно будет только то, что купил в кинобаре. При этом руководство кинотеатра может быть наделено правом не допустить зрителя на фильм или удалить его за нарушения.В свою очередь президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова рассказала, что подобный запрет является правильной мерой, которая давно обсуждается между участниками рынка и госструктурами. По ее словам, пронос еды в кинотеатры запрещен во всем мире. Сейчас кинотеатры активно развивают свои кинобары и предлагают большой выбор еды и напитков.Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова поддержала эту инициативу Минкульта. По ее мнению, кинотеатр — это "храм культуры", в которому нельзя относиться как к месту, где можно поесть и выпить. Также она не приветствует попкорн, который продают сами кинотеатры. Гумерова считает, что кинозрителям не грозит "голодный обморок", если те полтора — два часа, что идет фильм, они не смогут поесть.