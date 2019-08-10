Москва выясняет обстоятельства исчезновения в Сирии лидера общественного волонтерского движения против рабства Альтернатива Олега Мельникова.

Москва выясняет обстоятельства исчезновения в Сирии лидера общественного волонтерского движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Она подчеркнула, что МИД попросил сирийских коллег выяснить местонахождение Мельникова, отметив, что как только Дамаск представит первые результаты, информация будет обнародована.По информации "Альтернативы" Мельников вместе с группой правозащитников 7 августа направился в приграничные районы Большого Идлиба, а на следующий день не вышел на связь с организацией. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.