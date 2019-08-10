Украина, несмотря на запрет, пропустила российский самолет в свое воздушное пространство, впервые за последние четыре года. Борт выполнял рейс из итальянкого Бари в Москву. Пилот запросил разрешение на пролёт над Украиной из-за грозы. Неожиданно диспетчеры Львовского центра предоставили такую возможность.

Украина, несмотря на запрет, пропустила российский самолет в свое воздушное пространство. Борт выполнял рейс из итальянкого Бари в Москву. Пилот запросил разрешение на пролет над Украиной из-за грозы. Неожиданно диспетчеры Львовского центра предоставили такую возможность.Это небо российские лайнеры рассекают не часто — уже почти четыре года воздушное пространство соседнего государства для наших самолетов закрыто. Но 7 августа боинг S7, совершавший рейс из итальянского Бари в Москву, целых двадцать шесть минут летел над украинской землей.Официальный комментарий авиакомпании S7:"Седьмого августа при выполнении рейса S7 636 Бари – Москва командир экипажа запросил разрешение у диспетчера на пролет над территорией Украины для обхода грозового фронта по маршруту следования. Разрешение было получено".На пути боинга возник сильнейший грозовой фронт. Чтобы не подвергать опасности сотни пассажиров и экипаж, командир воздушного судна запросил Львовский районный диспетчерский центр о разрешении войти в воздушное пространство Украины — и такое разрешение ему дали. Совершая полет над территорией Словакии, самолет повернул в сторону незалежной, пролетев украинские Львов и Луцк, после чего продолжил следование уже над территорий Белоруссии."Мы действовали в рамках международных стандартов, рекомендуемой практики ИКАО, решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины ради безопасности воздушного движения во избежание аварийной ситуации во время полета. Для Украэроруха как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете", — прокомментировал ситуацию временно исполняющий обязанности директора Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины Александр Доценко.Обычно траектория полетов российских гражданских рейсов лежит через Польшу, но именно там седьмого августа погодные условия не могли гарантировать безопасность полета. Впрочем, подобные маневры разрешены законодательно, то есть украинские диспетчеры не брали на себя риск за это решение, а действовали исходя из положений закона. В решении государственной авиационной службы Украины утверждено, что в случае обхода опасных метеоявлений воздушным судам РФ может быть дано подобное разрешение. К слову, это не отличается и от мировой практики."Безусловно, конечно, любая страна поступила бы так. На самом деле есть положение такое, когда нужно оказывать всем воздушным судам всю возможную помощь, чтобы избежать каких-то неприятностей в полете. Неважно, то ли это гроза, то ли это воздушное нападение, то ли терпит бедствие самолет — все равно это нужно, потому что может быть пришлось бы совершать посадку там и, безусловно, это было бы грамотное нормальное решение", — рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор ЗаболоцкийОколо пяти часов вечера по Москве самолет благополучно приземлился в аэропорту прилета. Пассажиры на борту никаких отклонений от курса во время полета даже не заметили.