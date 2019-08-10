Госкорпорация Роскосмос получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.
Команду на самоуничтожение должны передавать с Земли, когда эксплуатация аппарата завершится или же он выйдет из строя.
И тогда спутник должен "испариться" под действием факторов космического пространства, главным образом нагрева. Для этого авторы патента предлагают изготавливать элементы таких спутников из специальных материалов, которые из твердого состояния переходят в газообразное, минуя жидкую фазу, сообщает РИА Новости.
Проблема космического мусора давно беспокоит ученых. Если ей не заниматься, то примерно через две сотни лет вся орбита будет усыпана обломками техники.
В феврале этого года появилась информация, что британский спутник успешно опробовал новый метод очистки пространства от космического мусора: захват цели при помощи гарпуна.
На видео, снятом с космического аппарата, видно, как спутник пронзает своим бортовым гарпуном алюминиевую панель-мишень с полутора метров.