Госкорпорация Роскосмос получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.Команду на самоуничтожение должны передавать с Земли, когда эксплуатация аппарата завершится или же он выйдет из строя​​​.И тогда спутник должен "испариться" под действием факторов космического пространства, главным образом нагрева. Для этого авторы патента предлагают изготавливать элементы таких спутников из специальных материалов, которые из твердого состояния переходят в газообразное, минуя жидкую фазу, сообщает РИА Новости.Проблема космического мусора давно беспокоит ученых. Если ей не заниматься, то примерно через две сотни лет вся орбита будет усыпана обломками техники.В феврале этого года появилась информация, что британский спутник успешно опробовал новый метод очистки пространства от космического мусора: захват цели при помощи гарпуна.На видео, снятом с космического аппарата, видно, как спутник пронзает своим бортовым гарпуном алюминиевую панель-мишень с полутора метров.