Скандальный блогер Лена Миро предложила запретить родителям публиковать фотографии детей в соцсетях. На эту идею обозревателя вдохновила история Анны Седоковой.

Скандальный блогер Лена Миро предложила запретить родителямпубликовать фотографии детей в соцсетях. На эту идею обозревателя вдохновила история Анны Седоковой.Пару лет назад американский суд передал опеку над среднейдочерью вокалистки – Моники – отцу – бизнесмену Максиму Чернявскому. Крометого, фемида запретила Анне Седоковой выкладывать снимки наследницы в соцсетях.По мнению Лены Миро, суд США принял отличное решение.Обозревательница считает, что необходимо на законодательном уровне ограничить публикацииизображений детей в Интернете."Я бы вообще запретила фотографии детей в соцсетях, пока имне исполнится 18, и они сами у нотариуса не подпишут согласие на такое. Вот этобудет прекрасный ход. Все эти счастливые фото-матери жеребят займутся наконецсвоей жизнью и перестанут мучить фотосессиями несчастных детей", – рассудилаМиро.После блогер привела в пример музыкального продюсераи ее шестилетнего сына Сашу Плющенко. "Даже баба Яга перестанет издеваться надГномом – ведь мальчик сидит в чулане, получает травмы лишь потому, чтожестокая мать его использует для фотосессий", – пнула знаменитость Лена Миро.