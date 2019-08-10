Скандальный блогер Лена Миро предложила запретить родителям
публиковать фотографии детей в соцсетях. На эту идею обозревателя вдохновила история Анны Седоковой.
Скандальный блогер Лена Миро предложила запретить родителям
публиковать фотографии детей в соцсетях. На эту идею обозревателя вдохновила история Анны Седоковой.
Пару лет назад американский суд передал опеку над средней
дочерью вокалистки – Моники – отцу – бизнесмену Максиму Чернявскому. Кроме
того, фемида запретила Анне Седоковой выкладывать снимки наследницы в соцсетях.
По мнению Лены Миро, суд США принял отличное решение.
Обозревательница считает, что необходимо на законодательном уровне ограничить публикации
изображений детей в Интернете.
"Я бы вообще запретила фотографии детей в соцсетях, пока им
не исполнится 18, и они сами у нотариуса не подпишут согласие на такое. Вот это
будет прекрасный ход. Все эти счастливые фото-матери жеребят займутся наконец
своей жизнью и перестанут мучить фотосессиями несчастных детей", – рассудила
Миро.
После блогер привела в пример музыкального продюсера
и ее шестилетнего сына Сашу Плющенко. "Даже баба Яга перестанет издеваться над
Гномом – ведь мальчик сидит в чулане, получает травмы лишь потому, что
жестокая мать его использует для фотосессий", – пнула знаменитость Лена Миро.