В канадском Торонто продолжается теннисный турнир серии ВТА с призовым фондом 2,5 миллиона долларов. Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал соревнований.

В канадском Торонто продолжается теннисный турнир серии ВТА с призовым фондом 2,5 миллиона долларов. Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал соревнований.В четвертьфинале Серена оказалась сильнее японки Наоми Осаки 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Уильямс взяла у Осаки реванш за проигрыш в финале Открытого чемпионата США осенью прошлого года.Соперницей Уильямс в полуфинале будет чешка Мария Боузкова, выигравшая первую партию у румынки Симоны Халеп 6:4. Во втором сете Халеп отказалась от борьбы.