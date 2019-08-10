Россия получила право на экспорт пшеницы на рынок Саудовской Аравии.

Россия получила право на экспорт пшеницы на рынок Саудовской Аравии.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.Отмечается, что до этого ближневосточное королевство покупало у России только ячмень. Пшеницу саудиты не импортировали, опасаясь зерен, поврежденных клопом-черепашкой.В апреле 2018 года представители Эр-Рияда побывали в России, где их познакомили с работой испытательных лабораторий, контролирующих качество зерновой продукции, а также с системой обеспечения безопасности пшеницы.По мнению генерального директора института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, принятое решение является настоящим прорывом в торговле зерном между двумя странами. Он сообщил, что Саудовская Аравия ежегодно покупает до 3,3 миллионов тонн пшеницы в год у Германии, Литвы, Латвии, Франции и Польши.