Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".Об этом он проинформировал мировую общественность на своей странице в Twitter.Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 августа 2019 г.Президент США обвинил представителей Голливуда в том, что их фильмы разжигают ненависть и злобу. По мнению Трампа, эти люди не являются реальной элитой страны, они лишь производители собственной жестокости, в которой потом пытаются обвинять других.При этом сам Трамп неоднократно обвинялся в расистских высказываниях. Например, в июле 2019 года, после своих нелестных высказываниях о конгрессменах от Демократической партии, выходцах из стран Африки, напоминает "Интерфакс".При этом, по данным социологического опроса центра общественного мнения Quinnipiac University, 51% американцев считают, что Трамп — расист, в то время как 45% не считают президента США таковым.