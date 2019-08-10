Анна Хилькевич сделала необычный макияж. Снимок актриса разместила в Instagram.
Анна Хилькевич сделала необычный макияж. Снимок актриса разместила в Instagram.
Анна Хилькевич любит делиться со своими поклонники
фотографиями своей семьи и друзей, различных мероприятий и фотосессий.
Последнее фото актрисы было раскритиковано ее подписчиками. Казалось бы,
обычный макияж, который самой Хилькевич приходится по душе. "Ой, смыть бы
ей это все, а то на себя не похожа))) А я не буду смывать. Я хочу быть неузнаваема
и обворожительна", – подписала фото актриса.
Однако многие юзеры не нашли ничего привлекательного в таком
образе. " Тот случай, когда сама накрасилась", "Как -то не очень
Анна, без яркого макияжа вы явно красивее", "Вот не люблю я такой
яркий макияж ни на себе, ни на ком-то ещё. Может, потому что саму часто красят.
И тут смотрю, Аня такая красивая с естественным, а этот, кажется, возраста
добавил", "Как из мультика "Труп невесты"", – написали
пользователи Сети.
Другие же, наоборот, отметили, что глаза Анны стали
выразительными и бездонными – макияж удачно подчеркнул их красоту. Некоторые
нашли сходство между актрисой и другими известными личностями. Так, ее сравнили
с телеведущей Юлией Барановской, певицей Юлией Началовой и зарубежной коллегой,
актрисой Сарой Джессикой Паркер.
Стоит отметить, что фото, на котором вместе с
мужем и дочкой сделали на лицах аквагрим, вызвало больше восхищения. Всем
понравилось, что звездная семья ко всему подходит творчески.