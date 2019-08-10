Анна Хилькевич сделала необычный макияж. Снимок актриса разместила в Instagram.

Анна Хилькевич сделала необычный макияж. Снимок актриса разместила в Instagram.Анна Хилькевич любит делиться со своими поклонникифотографиями своей семьи и друзей, различных мероприятий и фотосессий.Последнее фото актрисы было раскритиковано ее подписчиками. Казалось бы,обычный макияж, который самой Хилькевич приходится по душе. "Ой, смыть быей это все, а то на себя не похожа))) А я не буду смывать. Я хочу быть неузнаваемаи обворожительна", – подписала фото актриса.Однако многие юзеры не нашли ничего привлекательного в такомобразе. " Тот случай, когда сама накрасилась", "Как -то не оченьАнна, без яркого макияжа вы явно красивее", "Вот не люблю я такойяркий макияж ни на себе, ни на ком-то ещё. Может, потому что саму часто красят.И тут смотрю, Аня такая красивая с естественным, а этот, кажется, возрастадобавил", "Как из мультика "Труп невесты"", – написалипользователи Сети.Другие же, наоборот, отметили, что глаза Анны сталивыразительными и бездонными – макияж удачно подчеркнул их красоту. Некоторыенашли сходство между актрисой и другими известными личностями. Так, ее сравнилис телеведущей Юлией Барановской, певицей Юлией Началовой и зарубежной коллегой,актрисой Сарой Джессикой Паркер.Стоит отметить, что фото, на котором вместе смужем и дочкой сделали на лицах аквагрим, вызвало больше восхищения. Всемпонравилось, что звездная семья ко всему подходит творчески.