В Костромской области с лесовоза на автомобиль Нива упали бревна. Внедорожник отечественного производства превратился в груду металла. Погибли два человека, еще один получил травмы.

В Шарьинском районе Костромской области на федеральной трассе с лесовоза на автомобиль "Нива" упали бревна. Внедорожник отечественного производства превратился в груду металла.В машине погибли, как сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области, два человека, еще один был травмирован. Полицейские изучают обстоятельства ДТП, причины аварии пока что не называются.