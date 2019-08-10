Военные Южной Кореи заявили, что КНДР этим утром произвела очередной, уже пятый за две недели, запуск неопознанных снарядов.

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР этим утром произвела очередной, уже пятый за две недели, запуск неопознанных снарядов.В Сеуле полагают, что это баллистические ракеты малого радиуса действия, и что эти испытания – выражение недовольства Пхеньяна по поводу совместных учений США и Южной Кореи, которые стартуют завтра.Запуск подтвердили и в Японии, передает "Россия 24". Власти страны заявили, что для Токио эти снаряды опасности не представляют, японской территории они не достигли.В США, как всегда, обещали внимательно следить за ситуацией. И напомнили, что Совбез ООН запрещает Пхеньяну разработку и запуски баллистических ракет. Однако власти КНДР недавно заявили, что устали от постоянного давления и готовы дать жесткий ответ Вашингтону и Сеулу. Несмотря на протесты Пхеньяна, они все же проводят совместные военные учения, которые КНДР воспринимает как угрозу в свой адрес.