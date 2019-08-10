В Москве устраняют последствия непогоды. Сильный ветер повалил десятки деревьев и повредил машины. Никто не пострадал.

В Москве устраняют последствия непогоды. Сильный ветер повалил десятки деревьев и повредил машины. Никто не пострадал.В столичной подземке пришлось проводить дополнительную проверку. Как сообщили в пресс-службе метро, проблемы были на Некрасовской ветке. Сейчас все работает, как обычно.Что касается других регионов, в Новгородской области ливни оставили без света почти 30 поселков. Как сообщили в МЧС по региону, пострадали села в четырех районах. Подтопило десятки огородов, размыло дороги, в том числе подъезды к шести населенным пунктам. Местные власти говорят, что ремонт можно начать, когда вода сойдет. Аварийные бригады работают в режиме повышенной готовности, передает "Россия 24".Грозовой фронт также накрыл Ярославскую, Ивановскую, Тверскую и Костромскую области. Там выпала месячная норма осадков. В выходные циклон ждут в регионах Верхней Волги — в Кировской и Нижегородской областях, а также в Чувашии.