В ночь на пятницу в Перми 24-летний байкер проехал на красный свет, врезался в две легковушки и погиб. Водитель не имел прав на управление двухколесным транспортным средством, а его мотоцикл не имел регистрационного номера. Авария попала на видео, снятое камерой наблюдения.
В ночь на пятницу в Перми 24-летний мотоциклист проехал на красный свет, врезался в две легковушки и погиб на месте.
У водителя не было прав на управление двухколесным транспортным средством, а его мотоцикл не имел регистрационного номера.