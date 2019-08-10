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<a href="https://33live.ru/novosti/10-08-2019-v-permi-motociklist-proexal-na-krasnyj-i-pogib-v-dtp.html" target="_blank">В Перми мотоциклист проехал на красный и погиб в ДТП</a> - В ночь на пятницу в Перми 24-летний байкер проехал на красный свет, врезался в две легковушки и погиб. Водитель не имел прав на управление двухколесным транспортным средством, а его мотоцикл не имел регистрационного номера. Авария попала на видео, снятое камерой наблюдения.