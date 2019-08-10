Российский велогонщик Ильнур Закарин подтвердил свой уход из команды Katyusha Alpecin и теперь он определился с продолжением своей карьеры. Новой командой 29-летнего россиянина будет польская CCC Pro Team, с которой он подписал соглашение сроком на два года.

Российский велогонщик Ильнур Закарин подтвердил свой уход из команды Katyusha Alpecin и теперь он определился с продолжением своей карьеры. Новой командой 29-летнего россиянина будет польская CCC Pro Team, с которой он подписал соглашение сроком на два года.В составе Katyusha-Alpecin Закарин выступал с 2015 года и за это время добивался восьми побед на этапах Гранд-туров, становился бронзовым призером "Вуэльты Испании", занимал пятое место "Джиро д'Италия"-2017 и девятое – на "Тур де Франс"-2018.Напомним, что ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что Закарин покидает Katyusha Alpecin в силу финансовых проблем, которые возникли у команды. Сообщается о том, что немецкий концерн Alpecin прекратит сотрудничество с велокомандой.