Росатом подтвердил, что во время работ на полигоне под Архангельском погибли пять сотрудников корпорации. Ещё трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

"Росатом" подтвердил, что во время работ на полигоне под Архангельском погибли пять сотрудников корпорации. Ещё трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.Как сообщается на сайте компании, трагедия произошла во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.Отмечается, что все пострадавшие — в больнице, им оказывают необходимую помощь. Корпорация выражает соболезнования семьям погибших.Инцидент произошел 8 августа. В связи с произошедшим созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора области Игоря Орлова.