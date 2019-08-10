Число пострадавших при взрывах на военном арсенале в Каменке возросло до 10 человек, из них четыре человека были госпитализированы.

Число пострадавших при взрывах на военном арсенале в Каменке возросло до 10 человек.Как сообщили ТАСС в медицинских службах, четыре человека были госпитализированы, шести пострадавшим помощь оказали амбулаторно.В Ачинском районе был введен режим ЧС. Об этом заявил глава района Евгений Розанчугов. Из Каменки в соседнюю Малиновку были эвакуированы 27 человек. Они находятся в пункте временного размещения. Обязательная эвакуация не объявлялась, сообщает "Интерфакс".В пятницу на полигоне произошли два новых взрыва. Их точная причина пока неизвестна. По данным Центрального военного округа, подрыв боеприпаса произошел в результате попадания молнии. В свою очередь краевые власти сообщили, что взрывы возобновились в ходе проведения работ по разминированию. По еще одной версии, поезд наехал на снаряд, однако эту информацию опровергли в РЖД.