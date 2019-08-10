В канадском Монреале продолжается теннисный турнир серии Masters среди мужчин. Одними из заметных игроков соревнования являются российские теннисисты. Так, в полуфинал вышел первая ракетка России Карен Хачанов, обыгравший Александра Зверева.

В канадском Монреале продолжается теннисный турнир серии Masters среди мужчин. Одними из заметных игроков соревнования являются российские теннисисты. Так, в полуфинал вышел первая ракетка России Карен Хачанов, обыгравший Александра Зверева.Хачанов одержал победу над представляющим Германию Зверевым по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова. Для завоевания путевки в полуфинал россиянину потребовалось провести на корте 1 час 13 минут.В борьбе за место в финале монреальского Masters Хачанов поспорит с другим россиянином Даниилом Медведевым. Матч ознаменуется борьбой первой и второй ракеток России и состоится 10 августа.